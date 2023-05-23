Blizzard оштрафовали на € 5000 за сокрытие механики лутбоксов в Diablo Immortal

Европейская рейтинговая организация PEGI наложила штраф на Blizzard в размере € 5000. Всё дело в том, что разработчики не сообщили о наличии лутбоксов в игре, хотя по требованиям организации обязаны это делать ещё с 2020 года.

Аналогичный штраф также получила студия Plaion, разработчики шутера Hunt: Showdown. Авторы умолчали о том, что в их игре также есть механика со случайным выпадением предметов.

В PEGI обязали обе компании немедленно указать о наличии лутбоксов на страницах цифровых магазинах и в различных маркетинговых материалах проектов. Если издательства не сделают этого в оговорённые сроки, то их ждёт гораздо более суровое наказание. Судя по всему, в таком случае разработчики уже не отделаются небольшим штрафом.