Сериал «Цитадель» от авторов «Мстителей» продлили на второй сезон

Высокобюджетный шпионский экшен-сериал «Цитадель» точно получит второй сезон. Также сообщается, что каждую серию продолжения лично поставит один из авторов шоу Джо Руссо. О продлении сообщалось ещё в марте — до выхода первого сезона. Видимо, Amazon Prime решила ещё раз подтвердить запуск производства продолжения.
Премьера дебютного сезона сериала «Цитадель» состоялась на Amazon Prime 28 апреля. Сериал рассказывает о сотрудниках шпионского агентства «Цитадель», которое противостоит могущественному синдикату «Мантикора». Главные роли исполняют Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас. Производство первого сезона обошлось Amazon в $ 200 млн. Сколько будет стоить второй, пока неизвестно.
Братья Руссо по вселенной «Цитадель» уже запланировали четыре небольших спин-оффа.
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