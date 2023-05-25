Сериал «Цитадель» от авторов «Мстителей» продлили на второй сезон

Высокобюджетный шпионский экшен-сериал «Цитадель» точно получит второй сезон. Также сообщается, что каждую серию продолжения лично поставит один из авторов шоу Джо Руссо. О продлении сообщалось ещё в марте — до выхода первого сезона. Видимо, Amazon Prime решила ещё раз подтвердить запуск производства продолжения.

Премьера дебютного сезона сериала «Цитадель» состоялась на Amazon Prime 28 апреля. Сериал рассказывает о сотрудниках шпионского агентства «Цитадель», которое противостоит могущественному синдикату «Мантикора». Главные роли исполняют Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас. Производство первого сезона обошлось Amazon в $ 200 млн. Сколько будет стоить второй, пока неизвестно.

Братья Руссо по вселенной «Цитадель» уже запланировали четыре небольших спин-оффа.