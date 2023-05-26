Игроки устроили бойкот War Thunder после громкого скандала

Сегодня игроки начали бойкотировать военный симулятор War Thunder из-за того, что авторы недавно внесли в игру противоречивые изменения. связанные с экономикой игры. При этом разработчики уже убрали из проекта спорные решения. Но пользователи всё ещё требуют сделать экшен более дружелюбным для тех, кто не совершает в нём покупок.
На момент написания этой новости онлайн War Thunder в Steam составляет более 67 тыс. игроков. Вчера пиковый онлайн достиг отметки более 71 тыс. пользователей. Выходит, что в первый день бойкота показатель онлайна упал почти на 3,5%.
Онлайн War Thunder в Steam
Фото: Steam DB
При этом фанаты игры в VK уверяют, что онлайн War Thunder сейчас держится на отметке 128 тыс. игроков. Пользователи шутя отмечают, что бойкот у недовольных геймеров в итоге не удался.
Платформа Steam вчера решила больше не учитывать более 50 тысяч негативных отзывов на игру War Thunder. В результате чего отзывы симулятора стали «в основном положительными». На это обратили внимание пользователи платформы.
- 26 мая 2023
-
22:35
-
22:21
-
22:06
-
21:55
-
21:38
-
21:05
-
20:25
-
20:05
-
19:37
-
19:17
-
18:47
-
18:15
-
18:05
-
17:49
-
17:29
-
17:27
-
16:57
-
16:28
-
15:55
-
15:54
-
15:32
-
15:32
-
15:00
-
14:48
-
14:28
-
13:55
-
13:46
-
13:32
-
13:05
-
12:56
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:10
-
10:28