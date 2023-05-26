Игроки устроили бойкот War Thunder после громкого скандала

Сегодня игроки начали бойкотировать военный симулятор War Thunder из-за того, что авторы недавно внесли в игру противоречивые изменения. связанные с экономикой игры. При этом разработчики уже убрали из проекта спорные решения. Но пользователи всё ещё требуют сделать экшен более дружелюбным для тех, кто не совершает в нём покупок.

На момент написания этой новости онлайн War Thunder в Steam составляет более 67 тыс. игроков. Вчера пиковый онлайн достиг отметки более 71 тыс. пользователей. Выходит, что в первый день бойкота показатель онлайна упал почти на 3,5%.

Онлайн War Thunder в Steam

Фото: Steam DB

При этом фанаты игры в VK уверяют, что онлайн War Thunder сейчас держится на отметке 128 тыс. игроков. Пользователи шутя отмечают, что бойкот у недовольных геймеров в итоге не удался.

Платформа Steam вчера решила больше не учитывать более 50 тысяч негативных отзывов на игру War Thunder. В результате чего отзывы симулятора стали «в основном положительными». На это обратили внимание пользователи платформы.