Сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрили в Южной Корее

СМИ сообщили, что сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрили регуляторы в Южной Корее. Они посчитали, что поглощение не несёт ощутимого риска конкуренции на местном рынке.
По мнению регуляторов, рыночные доли игр в стране, разработанные Microsoft и Activision, довольно малы по сравнению с мировым рынком. Например, Call of Duty занимает от 6% до 8% мирового рынка, но в Южной Корее эта цифра колеблется между 0% и 2%.
В Южной Корее подчеркнули, что в случае совершения сделки в стране не произойдёт значительных потрясений. Также там вспомнили, что в 2021 году PlayStation занимала 70-80% рынка, Nintendo — 10-20%, а Xbox — всего от 0% до 10%. За два года ситуация сильно не изменилась.
Сделку компаний одобрили уже 38 стран. Главной проблемой для поглощения остаются регуляторы Великобритании, которые опасаются, что Microsoft получит доминирующее положение на рынке и навредит конкуренции.
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