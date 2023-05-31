За еду в KFC подарят оружие для Diablo 4, но только в США

Blizzard продолжает коллаборацию с KFC. Если вы купите определённую еду в сети быстрого питания в США, то получите уникальное оружие для борьбы с демонами в Diablo 4.

Всего можно будет получить пять видов оружия, притом у каждого из них забавное название, отсылающее к самому проекту. Так, например, можно увидеть оружие «Сосуд одиннадцати». Это относится к 11 травам и специям, которыми приправляют курицу.

Эти предметы стали доступны в понедельник, 29 мая. Получить их можно за онлайн-заказы в KFC. Прийти в ресторан и попросить код не получится.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры смогут начать играть на четыре дня раньше — 2 июня. В России тайтл официально не выйдет.