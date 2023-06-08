Звезда сериала «Уэнсдей» ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

В начале января пользовательница «Твиттера» под ником Milkievich обвинила звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнса Уайта в изнасиловании молодых девушек. Она утверждала, что Уайт с друзьями устраивал тусовки, где якобы спаивал юных фанаток и принуждал их к половым действиям.

Интересно, что в отличие от многих других подобных обвинений, тема с домогательствами Хайнса Уайта быстро исчезла из инфополя. Однако спустя полгода актёр всё же решил прокомментировать ситуацию со своей стороны, заявив, что его оклеветали, из-за чего пострадал не только актёр, но и его родственники.

В начале этого года человек, с которым я никогда не встречался, начал кампанию дезинформации против меня в интернете. Из-за этого моя семья подверглась травле, а мои друзья получили угрозы расправы в сети. Эти слухи ложны. Я не могу согласиться с тем, что меня изображают фанатично или преступно небрежным по отношению к людям. Именно такие необоснованные, вредные утверждения могут вызвать недоверие к жертвам реального насилия. <...> Мне очень неприятно осознавать, что эта дезинформация расстроила людей. Я благодарен всем, кто встал на мою сторону и делился фактами. Преследование моей семьи, друзей и коллег должно прекратиться, пожалуйста. Спасибо, что нашли время прочитать это.

Тем временем Netflix пока не комментировал обвинения в сторону актёра. Также пока неизвестно, вернётся ли персонаж Перси Хайнса Уайта во втором сезоне «Уэнсдей».