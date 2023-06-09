Звезда Marvel Марк Руффало снимется в сериале от создателя «Мейр из Исттауна» для HBO
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Звезда фильмов Marvel Марк Руффало продолжает подбирать себе драматические роли. Актёр исполнит главную роль в безымянном сериале для HBO от шоураннера «Мейр из Исттауна» Брэда Ингелсби, а также выступит исполнительным продюсером.
Шоу расскажет о группе оперативников, которая борется с бандой преступников. Больше никаких сюжетных подробностей о сериале нет — они держатся в секрете. Отмечается, что забастовка сценаристов никак не повлияет на производство: скрипт был написан ещё до начала протестов.
Это будет уже второй мини-сериал с Марком Руффало для HBO. В 2020 году вышло шоу «Я знаю, что это правда», состоящее из шести эпизодов. За главную роль в нём актёр получил «Золотой глобус» и признание мировых критиков.
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