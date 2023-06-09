Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда Marvel Марк Руффало снимется в сериале от создателя «Мейр из Исттауна» для HBO

Звезда Marvel Марк Руффало снимется в сериале от создателя «Мейр из Исттауна» для HBO
Комментарии

Звезда фильмов Marvel Марк Руффало продолжает подбирать себе драматические роли. Актёр исполнит главную роль в безымянном сериале для HBO от шоураннера «Мейр из Исттауна» Брэда Ингелсби, а также выступит исполнительным продюсером.

Шоу расскажет о группе оперативников, которая борется с бандой преступников. Больше никаких сюжетных подробностей о сериале нет — они держатся в секрете. Отмечается, что забастовка сценаристов никак не повлияет на производство: скрипт был написан ещё до начала протестов.

Это будет уже второй мини-сериал с Марком Руффало для HBO. В 2020 году вышло шоу «Я знаю, что это правда», состоящее из шести эпизодов. За главную роль в нём актёр получил «Золотой глобус» и признание мировых критиков.

Рассказываем о новинках июня
Фильмов и сериалов в июне выйдет огромное количество — и каждый хочется посмотреть!
Фильмов и сериалов в июне выйдет огромное количество — и каждый хочется посмотреть!
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023