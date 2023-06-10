Журналисты раскрыли новые подробности игры Alan Wake 2

Журналисты издания GamesRadar раскрыли новые подробности мистического триллера Alan Wake 2. Они опробовали 30-минутную демку проекта, которую предоставила им и их коллегам студия Remedy.

В Alan Wake 2 будет специальный режим расследования. Он будет открываться через сознание агента ФБР Саги Андерсон, которая выступает в игре как второй протагонист. В этом режиме нужно будет определять профиль преступника через изучение различных улик.

Фото: Remedy Entertainment

Игроки смогут расположить найденные улики на специальной доске. Все найденные документы, фотографии и другие вещи можно будет соединять красными нитками — прямо как в детективных фильмах и сериалах. Вручную располагая на доске улики и находя логические цепочки, героиня будет получать новые задания и продвигаться по сюжету. Внутри сознания Саги можно будет просматривать и найденные видеофайлы.

Сражений в сиквеле будет в разы меньше, чем в первой части, но каждая схватка будет более чем напряжённой. Авторы решили сделать во второй части упор на детективную составляющую.

Превью Alan Wake 2 от издания GamesRadar

Видео доступно на YouTube-канале GamesRadar. Права на видео принадлежат Remedy Entertainment.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК (в Epic Games Store) и консолях с субтитрами на русском языке.