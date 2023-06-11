Спустя много лет Сильвестр Сталлоне признался, что Арнольд Шварценеггер был круче него
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Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер в 80-х и 90-х, в эпоху расцвета мускулинных голливудских боевиков, были главными конкурентами. Сталлоне совсем недавно признал, что Шварценеггер в итоге «был лучше».
Он был лучше. Просто у него были все козыри. У него было тело. У него была сила. И у него был характер.
По словам Сталлоне, он всегда получал «пинки под зад», в то время как Арнольд никогда не получал на съёмках серьёзных травм.
Арнольд, ты мог бы выйти на бой с драконом и вернуться лишь с пластырем на месте ранения.
Шварценеггер отметил, что без Сталлоне в 80-х годах у него не было бы такой мотивации сниматься в тех фильмах, в которых он снимался. И без Сильвестра он бы не пахал так усердно. Сейчас оба актёра — большие друзья.
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