Появилось видео первых 16 минут геймплея Final Fantasy 16
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Портал IGN на своём YouTube-канале выложил ролик начального этапа игрового процесса Final Fantasy 16 на PlayStation 5.
В 16-минутное видео попала завязка сюжета, первые сражения, начальная локация и заставки.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.
Ранее разработчики Final Fantasy 16 из компании Square Enix выпустили большую демоверсию игры — всего геймерам доступно около двух часов игрового контента. При этом весь прогресс можно будет перенести в основную FF16 после её релиза.
Final Fantasy 16 — новая часть легендарной франшизы, которая выйдет 22 июня эксклюзивно для консоли PlayStation 5. В финальных превью критики хвалили игру, особенно выделяя графику локаций и проработанную боевую систему.
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