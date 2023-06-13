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Обновление Windows 11 на Android добавило обмен файлов с основной системой

Обновление Windows 11 на Android добавило обмен файлов с основной системой
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Компания Microsoft обновила версию операционной системы Windows 11 для мобильных устройств.

Главным нововведением стала долгожданная функция обмена файлов подсистемы Android с самой Windows 11. Теперь мобильные приложения получат полноценный доступ к папкам «Документы» и «Загрузки» — пользователи смогут загружать медиафайлы в соцсети и мессенджеры, работать с документами и так далее.

Помимо этого, разработчики исправили ряд багов (в том числе ошибок безопасности), работу отдельных настроек и камеры устройства.

Неделю назад Micosoft выпустила тестовую сборку Windows 11 с обновлённым «Проводником» — теперь там отображаются недавние, избранные и рекомендуемые файлы, а также появился проработанный поиск.

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