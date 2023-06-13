В Xbox отрицают плагиат своей новой игры Clockwork Revolution с BioShock Infinite
Поделиться
В Xbox отреагировали на обвинения своего нового проекта Clockwork Revolution в плагиате — ранее создатель трейлеров BioShock Infinite указал, что ролик игры серьёзно копирует его проект.
В ответ на запрос Eurogamer издатель отмечает, что все пересечения случайны, а в игре можно будет изменить внешний вид персонажа.
Любые сходства непреднамеренны. Игроки смогут полностью настроить внешность главного героя в игре.
Вчера, 12 июня, один из членов команды разработки BioShock Infinite выложил ряд сравнительных скриншотов трейлера Clockwork Revolution с трейлером и кадрами из его игры — пользователи согласились, что они получились слишком похожими друг на друга.
Clockwork Revolution выйдет на ПК и Xbox Series, дата релиза пока не раскрывается.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
17:02
-
16:38
-
16:35
-
16:14
-
15:49
-
15:29
-
15:23
-
14:54
-
14:30
-
14:25
-
13:54
-
13:29
-
12:55
-
12:50
-
12:19
-
12:10
-
11:47
-
11:35
-
11:10
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:44
-
10:05
-
09:19
-
08:57
-
08:19
-
07:53
-
07:12
-
06:36
- 12 июня 2023
-
22:49
-
21:20
-
21:01
-
21:00
-
20:28
Партнерский контент