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Марго Робби провела экскурсию по кукольному дому из фильма «Барби»

Марго Робби провела экскурсию по кукольному дому из фильма «Барби»
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Авторы фильма «Барби» выпустили новое видео, в котором исполнительница главной роли Марго Робби провела экскурсию по дому своей героини. А режиссёр Грета Гервиг рассказала о том, как она с командой воссоздавала дом Барби и другие элементы кукольного мира в натуральную величину.

Марго Робби разве что немного смутили розовые куклы мартышек, которые присутствуют в доме Барби. Она также отметила, что большая часть декораций и вещей в мире Барби созданы вручную. А режиссёр Грета Гервиг вспомнила бесконечные согласования по поводу оттенков розового цвета, который в грядущей ленте будет преобладать.

Ролик о доме Барби и создании декораций для фильма «Барби»

Видео доступно на YouTube-канале Architectural Digest. Права на видео принадлежат Architectural Digest.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. В России официальной премьеры ждать не стоит, однако ленту наверняка покажут в стране, но без лицензии.

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