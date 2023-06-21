Фильм «Переводчик» Гая Ричи официально вышел в онлайне в России

21 июля фильм «Переводчик» Гая Ричи официально добрался до онлайн-кинотеатров России. Ленту можно посмотреть в том числе на «Кинопоиске» с русским дубляжом или в озвучке студии «Кубик в кубе».

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания ВОЛЬГА». Права на видео принадлежат «Вольге».

«Переводчик» рассказывает историю сержанта Джона Кинли, который завершает свою службу в Афганистане. В один из последних дней он попадает под обстрел. Тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед — рискуя своей жизнью, он помогает герою сбежать из горячей точки. Вскоре Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы помочь своему спасителю и отомстить за смерть его сына.

Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак»), Энтони Старр («Пацаны»), Александр Людвиг («Викинги») и Эмили Бичем («1899»).