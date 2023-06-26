Аниме «Моя геройская академия» стало партнёром НБА — готовится мерч и другие проекты
Поделиться
Авторы аниме-сериала «Моя геройская академия» представили первые подробности коллаборации с главной баскетбольной лигой Северной Америки НБА.
TOHO Animation представила концепт-арт события. Стало также известно, что партнёрское соглашение предполагает выпуск новой дизайнерской атрибутики для команд НБА и элементов одежды, совмещающих элементы «Академии» и баскетбольной лиги.
Фото: TOHO Animation
Кроме того, возможен выпуск медиаматериалов и другие варианты коллабораций, которые пока не раскрываются.
По манге «Моя геройская академия» вышло уже шесть сезонов аниме-адаптации, а также три полнометражных фильма и несколько видеоигр. Франшиза считается одним из самых популярных аниме последних лет и продолжает активно развиваться.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2023
-
20:04
-
19:34
-
19:13
-
18:42
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
17:53
-
17:31
-
17:21
-
16:58
-
16:30
-
16:30
-
16:00
-
15:44
-
15:31
-
15:11
-
15:03
-
14:34
-
14:10
-
13:45
-
12:59
-
12:53
-
12:26
-
12:13
-
11:44
-
11:29
-
11:09
-
10:56
-
10:40
-
10:09
-
09:41
-
08:56
-
08:10
-
07:34
Партнерский контент