Аниме «Моя геройская академия» стало партнёром НБА — готовится мерч и другие проекты

Авторы аниме-сериала «Моя геройская академия» представили первые подробности коллаборации с главной баскетбольной лигой Северной Америки НБА.

TOHO Animation представила концепт-арт события. Стало также известно, что партнёрское соглашение предполагает выпуск новой дизайнерской атрибутики для команд НБА и элементов одежды, совмещающих элементы «Академии» и баскетбольной лиги.

Фото: TOHO Animation

Кроме того, возможен выпуск медиаматериалов и другие варианты коллабораций, которые пока не раскрываются.

По манге «Моя геройская академия» вышло уже шесть сезонов аниме-адаптации, а также три полнометражных фильма и несколько видеоигр. Франшиза считается одним из самых популярных аниме последних лет и продолжает активно развиваться.