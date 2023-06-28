Более 300 актёров США подписали открытое письмо к руководству — они готовы к забастовке

Кажется, в Голливуде грядёт новая забастовка. Более 300 американских актёров подписали открытое письмо Гильдии актёров (SAG-AFTRA) к руководству — они готовы к большому протесту.
Члены Гильдии призывают своё начальство занять решительную позицию в переговорах с Ассоциацией продюсеров по поводу нового контракта. Текущее соглашение истекает 30 июня, и артисты хотят выбить куда более лучшие условия для себя.
Письмо подписали очень много знаменитостей, включая Брендана Фрейзера («Кит»), Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»), Марка Руффало (Халк в фильмах Marvel), Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), Рами Малека («Мистер Робот»), Дэвида Духовны («Секретные материалы»), Бена Стиллера («Невероятная жизнь Уолтера Митти») и многих других.
Тем временем в США продолжается большая забастовка Гильдии сценаристов США. Протест стартовал в начале мая — за полтора месяца производство множества шоу поставлено на паузу.
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