«Я люблю этого человека». Моника Беллуччи подтвердила отношения с Тимом Бёртоном
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Известная актриса Моника Беллуччи в интервью изданию Elle рассказала, что действительно состоит в романтических отношениях с режиссёром Тимом Бёртоном. Журналисты видели пару ещё в феврале этого года, однако до этого момента об их отношениях не было известно.
По словам Беллуччи, она была очень рада встретить такого человека в своей жизни. Также актриса подчеркнула, что любит Бёртона и очень ценит его.
Что я могу сказать… Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю.
Моника Беллуччи снимется в продолжении фильма «Битлджус», который как раз срежиссирует Тим Бёртон. В первой части Беллуччи не снималась, для неё это будет новая франшиза.
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