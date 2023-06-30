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Галь Гадот хочет показать настоящую Клеопатру в будущем фильме о египетской царице

Галь Гадот хочет показать настоящую Клеопатру в будущем фильме о египетской царице
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Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот в новом фильме о Клеопатре хочет показать легендарную египетскую царицу не как обычную соблазнительницу и сердцеедку, а как «настоящую женщину, опередившую своё время». Актриса объяснила, почему старый голливудский фильм о Клеопатре нужно кардинально переосмыслить.

В фильме «Клеопатра» 1963 года сыграла легендарная Элизабет Тейлор. Гадот отметила, что это хороший фильм. Но она с командой авторов хочет раскрыть царицу как более глубокую личность.

Я очень хочу рассказать её историю и воздать должное этому персонажу и её наследию.

Гадот отметила, что сценарий новой экранизации «прекрасен». Актрисе не терпится поделиться этой историей с миром.

О новой экранизации истории царицы Клеопатры стало известно ещё в 2020 году. Тогда постановку проекта доверили режиссёру «Чудо-женщины» Петти Дженкинс. Но она в итоге была вынуждена покинуть проект. Её место заняла постановщица «Сокола и Зимнего солдата» Кари Скогланд.

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