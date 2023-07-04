Стартовали съёмки фильма о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове

В России начались съёмки художественного фильма «Федя. Народный футболист» — это спортивная драма, которая расскажет о судьбе известного советского футболиста Фёдора Черенкова.

Лента затронет историю о мечте народного любимца сыграть на чемпионате мира, которую не удаётся осуществить из-за психологических проблем игрока.

Ради своего клуба и дочери Фёдор, научившись жить со своей проблемой, возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.

Заниматься проектом будет продюсерский центр «Сделано в «Дело». Главные роли сыграют Станислав Румянцев («Трудные подростки», «Большая игра»), телеведущий Николай Фоменко, Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Легенда №17»), Александра Дроздова, Игорь Петренко и Сергей Мигицко.