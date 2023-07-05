Впервые в истории четыре СНГ-команды сыграют на The International по Dota 2

После выхода BetBoom Team на чемпионат мира The International 2023 количество русскоязычных команд, которые выступят на главном турнире по Dota 2, увеличилось до четырёх.

Помимо BetBoom, прямые инвайты на TI12 получили российские составы Team Spirit и 9Pandas. Ещё одна команда из Восточной Европы выйдет на «Инт» в августе — она определится по результатам региональной квалификации.

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Четыре СНГ-команды сыграют в групповой стадии The International впервые в истории. Ранее лучшим результатом для нашего региона был 2015 год — на TI5 выступали NAVI, Virtus.pro и Team Empire, а также Vega Squadron (она не смогла пройти стадию уайлд-кард, которую обычно не считают частью первенства мира по Dota 2).

The International 2023 пройдёт в октябре в Сиэтле, США.