Pure грубо нарушил правила мэйджора — у BetBoom могут отобрать слот на The International

После завершения первого дня плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2 один из пользователей обратил внимание на серьёзное нарушение со стороны российского игрока Иван Pure Москаленко.
Во время продолжительной паузы на второй карте матча между BetBoom Team и Tundra Esports киберспортсмен открыл на своём мониторе трансляцию стримера Nix, который комментировал игру на своём канале.
Автор видео также обратил внимание на то, что Иван использовал комбинацию Alt+Tab — значит, стрим на компьютере Pure был запущен ранее и во время игры был в фоновом режиме.
Видео доступно на YouTube-канале Ez Dotes. Права на видео принадлежат IO Esports.
В правилах турнира чётко прописано, что игроки не могут получать информацию о матче от внешних источников, в том числе смотреть матч — ведь они получают возможность видеть варды и передвижения соперников.
Однако в рулбуке не прописано, какое наказание получает нарушитель. Его должен определить организатор турнира, максимальный срок дисквалификации — пять лет.
Тем не менее даже если BetBoom просто дисквалифицируют с турнира или присудят техническое поражение в матче, коллектив потеряет очки и свой слот на чемпионате мира The International 2023. На данный момент IO Esports не прокомментировали нарушение Pure.
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