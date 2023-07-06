У «Джона Уика 4» есть альтернативная концовка с понятной судьбой героя

Материал содержит спойлеры фильма «Джон Уик 4».

В интервью изданию Empire режиссёр Чад Стахелски рассказал, что у «Джона Уика 4» есть альтернативная концовка. В ней авторы более подробно раскрыли судьбу главного героя в финале картины.

В ней персонаж Киану Ривза выживал после суровой дуэли, однако на тестовых показах зрители предпочли более открытый финал с явным намёком на смерть персонажа. Этой же концовки придерживались и сами авторы картины.

Стахелски также рассказал, что они с Киану Ривзом оказались недовольны «Джоном Уиком 3», поэтому они и решили снять четвёртый фильм, который достойно завершил бы историю героя. Авторы вдохновлялись в том числе историями о жизни самураев и отталкивались от кредо «У человека может быть достойная смерть, только если он прожил хорошую жизнь».

Ближайшим проектом по вселенной «Джона Уика» станет сериал «Континенталь». Его премьера состоится в сентябре — шоу расскажет о молодом Уинстоне Скотте в антураже Нью-Йорка 1975 года.