У «Джона Уика 4» есть альтернативная концовка с понятной судьбой героя

В интервью изданию Empire режиссёр Чад Стахелски рассказал, что у «Джона Уика 4» есть альтернативная концовка. В ней авторы более подробно раскрыли судьбу главного героя в финале картины.
В ней персонаж Киану Ривза выживал после суровой дуэли, однако на тестовых показах зрители предпочли более открытый финал с явным намёком на смерть персонажа. Этой же концовки придерживались и сами авторы картины.
Стахелски также рассказал, что они с Киану Ривзом оказались недовольны «Джоном Уиком 3», поэтому они и решили снять четвёртый фильм, который достойно завершил бы историю героя. Авторы вдохновлялись в том числе историями о жизни самураев и отталкивались от кредо «У человека может быть достойная смерть, только если он прожил хорошую жизнь».
Ближайшим проектом по вселенной «Джона Уика» станет сериал «Континенталь». Его премьера состоится в сентябре — шоу расскажет о молодом Уинстоне Скотте в антураже Нью-Йорка 1975 года.
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