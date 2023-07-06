Космическая The Outer Worlds задумывалась как «смесь Fallout и сериала «Светлячок»
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Один из авторов культовой Fallout Тим Кейн поделился новыми деталями разработки космической ролевой игры The Outer Worlds от Obsidian. Он выступил геймдизайнером проекта и рассказал об источниках вдохновения в своём новом ролике.
Как рассказал Кейн, разработчики задумывали The Outer Worlds как смесь Fallout и космического сериала «Светлячок» для самых казуальных фанатов ролевых игр. При этом авторы стремились к тому, чтобы и хардкорные геймеры насладились проектом, поэтому в ней есть своя глубина. Главной целью создателей было снизить порог вхождения для новичков.
Кейн не рассказал, удалось ли авторам достичь своей цели. The Outer Worlds поступила в продажу осенью 2020 года — за два с половиной года её продажи превысили 4 млн копий.
Переиздание геймерам не понравилось
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