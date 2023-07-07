Российская 9Pandas вышла в третий раунд нижней сетки Bali Major 2023 по Dota 2

Российский состав 9Pandas по Dota 2 одержал победу над beastcoast из Перу в матче плей-офф Baki Major 2023.

Серия в рамках второго раунда нижней сетки завершилась волевой победой «панд» со счётом 2:1. После поражения в 60-минутной игре пятёрка Алексея Solo Березина сравнительно легко выиграла две карты подряд.

Таким образом, 9Pandas обеспечила себе минимум шестое место и $ 25 тыс. призовых. Следующим соперником нашей команды станет Team Liquid — матч состоится завтра, 8 июля, в 8:45 по московскому времени.

В другом матче на вылет PSG.LGD победила Azure Ray в китайском дерби, а в верхней сетке Tundra Esports с заменой неожиданно выиграла у Team Liquid. Последний матч дня продолжается в эти минуты.