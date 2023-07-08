Джеймс Ганн обсуждал с Крисом Праттом фильм про жизнь Звёздного Лорда на Земле

В материале содержатся спойлеры фильма «Стражи Галактики 3»

7 июля состоялась цифровая премьера фильма «Стражи Галактики 3». Вместе с самим фильмом идут комментарии режиссёра Джеймса Ганна, который объяснил значение фразы «Звёздный Лорд вернётся» и финальные кадры фильма, где Питер Квилл пытается обжиться на Земле.

По словам постановщика, он часто обсуждал с исполнителем главной роли Крисом Праттом возможное продолжение, полностью посвящённое Звёздному Лорду и его жизни на Земле.

Крис и я всегда говорили о том, что здорово было бы снять историю о Звёздном Лорде на Земле, пытающемся приспособиться к окружающей среде планеты так, как какой-нибудь пришелец попытается приспособиться к любой другой планете. Он как рыба из необычной воды, попавшая в обычную воду. Я бы очень хотел посмотреть на его приключения.

Пока неизвестно, есть ли в планах Marvel сольный фильм про Звёздного Лорда. Но даже если и есть, его точно снимет не Джеймс Ганн — недавно он возглавил киновселенную DC, а его первой картиной станет «Супермен: Наследие».