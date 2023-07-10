Энтузиасты восстановили центр обновления Windows 95, 98 и XP

В начале июля группа энтузиастов запустила сайт Windows Update Website, на котором хранятся обновления для устаревших операционных систем Microsoft. Пользователи сайта могут скачать официальные апдейты для Windows 95, 98 и XP в одном месте — без поиска конкретных апдейтов в интернете.

Как рассказали авторы проекта, они не имеют никакого отношения к Microsoft. Их цель — предоставить поддержку пользователям, которые всё ещё пользуются давно забытыми операционными системами.

Прямо сейчас на сайте Windows Update Website представлены обновления для Windows 95, Windows NT 4.0 и Windows 98. В ближайшем будущем авторы планируют сформировать базу апдейтов для Windows ME, Windows 2000 и Windows XP. Вполне возможно, в будущем создатели добавят и файлы обновлений для Windows Vista с Windows 7.