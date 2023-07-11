Православные активисты России требуют запретить сериал «Ведьмак»

По информации издания Mash, православные активисты России из движения «Сорок Сороков» требуют запретить показ сериала «Ведьмак». Впрочем, шоу официально и так не показывают в стране, поскольку Netflix приостановил свою деятельность ещё в начале 2022 года.

В качестве причины выделяют то, что шоу искажает славянскую мифологию, пропагандирует ЛГБТ и портит людей. В качестве примера привели Лютика. По словам активистов, в книгах Анджея Сапковского друг Геральта не имел близких отношений с мужчиной, тогда как в сериале всё иначе.

Наконец, активисты призвали соответствующие органы проверить сериал. В случае того, если в нём действительно будет найдено что-то запрещённое, то нужно будет наказать Netflix и запретить показ проекта в России. Но, подчеркнём ещё раз, официально шоу в стране не показывают.

Первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак» доступна для просмотра, а вторая половина шоу выйдет 27 июля.