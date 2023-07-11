Московский суд оштрафовал Discord, Twitch и Dropbox на общую сумму 15 млн рублей
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Таганский районный суд Москвы сегодня принял решение наказать денежными штрафами сразу три популярных интернет-сервиса — Discord, Twitch и Dropbox.
Наибольший штраф в размере 6 млн рублей получил Discord за неудаление 11 порнороликов с несовершеннолетними. При этом адвокат уверял, что материалы были удалены ещё до составления протокола, но «Роскомнадзор» направил требование не на ту почту — это затянуло процесс.
Twitch получил сразу два наказания: 4 млн рублей за отказ удалять стримы с недостоверной информацией об СВО и 3 млн — за трансляции запрещённых онлайн-казино. Dropbox оштрафовали на 2 млн за то, что сервис не удалил файлы с недостоверными сведениями.
Ранее Twitch забанил в России раздел Virtual Casino.
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