Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд приедет в Россию на фестиваль «Фиджитал Игры 8»

14-15 июля в Татарстане пройдут восьмые «Фиджитал Игры» по скейтбордингу в рамках IV Всероссийских уличных игр. Фестиваль состоится в крупнейшем в Европе экстрим-парке «Урам», расположенном в Казани.

Участники «Фиджитал Игр 8» сначала покажут своё мастерство в скейтбординге на спортивной площадке, а затем продемонстрируют трюки в неназванном симуляторе скейтбординга. На соревнованиях выступят восемь команд – в каждой по два скейтбордиста в основном составе и по одному в запасе.

Выявить сильнейших в Казань приедут спортсмены из Аргентины, Колумбии, Испании, Болгарии, а также четыре российские команды. Гостем соревнований станет двукратный олимпийский чемпион по сноубордингу, заслуженный мастер спорта России Вик Уайлд.

В играх примут участие известные российские скейтбордисты: чемпион России по скейтбордингу — 2021 Семён Кутузов, член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков, двукратный чемпион России среди молодёжи (до 16 лет) Кирилл Гаврилов, призёр Всероссийских и международных соревнований по скейтбордингу Маркел Андронов, участник чемпионата мира и чемпионата Европы по скейтбордингу Максим Ежов, а также популярный TikTok-блогер, чемпион России в дисциплине «парк» Ивон Мартинес.

«Фиджитал Игры» — серия тестовых соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих «Играм Будущего», которые включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт, проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.