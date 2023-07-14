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Режиссёр «Миссии невыполнима 7» хотел омолодить Тома Круза для сцены фильма

Режиссёр «Миссии невыполнима 7» хотел омолодить Тома Круза для сцены фильма
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Режиссёр фильма «Миссия невыполнима 7» Кристофер Маккуорри рассказал, что планировал омолодить Тома Круза для создания одной из сцен картины, но в итоге решил отказаться от этой идеи.

Действие сцены разворачивалось бы в 1989 году, когда Итан Хант был ещё молодой. По словам постановщика, когда он увидел технологию на Крузе, то был буквально сбит с толку, поскольку увидел совсем другого человека.

Изначально в начале фильма был целый эпизод, действие которого должно было происходить в 1989 году. Это должно было быть что-то вроде воспоминаний. И мы говорили об использовании технологии омоложения.

Ещё Маккуорри подчеркнул, что не отрицает возможность применения технологии омоложения в будущих картинах с Крузом.

Премьера седьмой части «Миссии: невыполнима» состоялась 12 июля в кинотеатрах по всему миру, кроме России. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты». А в онлайне лента появится 10 октября.

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