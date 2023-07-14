Режиссёр Олег Трофим заявил, что съёмки фильма «Майор Гром: Игра» официально завершены. Постановщик поблагодарил своих коллег за упорную работу и отметил, что в ближайшее время лента отправится в этап постпроизводства.

Съёмки нашего фильма завершены! Давайте поздравим друг друга! Давайте поблагодарим друг друга за смелость, уважение, талант и за увлечённый труд. «Майор Гром: Игра» уходит в новую гавань, в пост. Впереди нашу картину ждут новые приключения, впереди наш фильм с надеждой и предвкушением ожидает зритель. Я уверен как никогда — ни одна капля пота и слёз не была пролита зря.

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся спустя год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Также в фильме появится новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Премьера ленты «Майор Гром: Игра» состоится в 2024 году.