Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Майора Грома 2» показали злодея из фильма — его сыграл комик Евгений Чебатков

Авторы «Майора Грома 2» показали злодея из фильма — его сыграл комик Евгений Чебатков
Аудио-версия:
Комментарии

«Кинопоиск» поделился новыми деталями «Майора Грома 2». Авторы рассказали об одном из злодеев фильма — тюремном главаре, который сразится в одной экшен-сцене с Тихоном Жизневским и Александром Сетейкиным.

Его сыграл стендап-комик Евгений Чебатков, для которого это будет первая роль в большом кино. Для съёмок фильма он побрился налысо, а ради образа ему наносили сложный пластический грим. В «Кинопоиске» отметили, что комик также принимал участие в написании сценария к ленте.

Съёмки «Майора Грома: Игра» стартовали в середине марта и продолжатся примерно до осени. События второй части развернутся спустя год после финала первой: важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором.

Фото

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Материалы по теме
Сиквел «Майора Грома» уже в работе. Фильм создают авторы первой части
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023