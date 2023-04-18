Авторы «Майора Грома 2» показали злодея из фильма — его сыграл комик Евгений Чебатков

«Кинопоиск» поделился новыми деталями «Майора Грома 2». Авторы рассказали об одном из злодеев фильма — тюремном главаре, который сразится в одной экшен-сцене с Тихоном Жизневским и Александром Сетейкиным.
Его сыграл стендап-комик Евгений Чебатков, для которого это будет первая роль в большом кино. Для съёмок фильма он побрился налысо, а ради образа ему наносили сложный пластический грим. В «Кинопоиске» отметили, что комик также принимал участие в написании сценария к ленте.
Съёмки «Майора Грома: Игра» стартовали в середине марта и продолжатся примерно до осени. События второй части развернутся спустя год после финала первой: важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором.
Фото
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
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