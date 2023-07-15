Бюджет «Секретного вторжения» — около $ 211 млн, это в 2 раза больше «Ведьмака» от Netflix

Издание Forbes опубликовало большой материал, посвящённый сериалу «Секретное вторжение» от Marvel. Как оказалось, Disney потратила на производство шоу примерно $ 211 млн — это на 20% дороже стоимости «Первого мстителя», вышедшего в 2011 году.
Если сравнивать «Секретное вторжение» с текущими сериалами, то шоу от Marvel стоило в два раза дороже первого сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом и на 20% дороже второго. В Forbes отмечают, что на стоимость повлияли в том числе масштабные досъёмки летом 2022 года, которые продлились четыре месяца.
Учитывая низкие рейтинги сериала на Disney+, «Секретное вторжение» может стать последним по-настоящему дорогим сериалом от Marvel. Ранее глава Disney Боб Айгер заявил, что в ближайшие годы компания резко сократит траты и перестанет выпускать свои проекты настолько часто.
- 15 июля 2023
-
15:44
-
14:58
-
14:05
-
13:28
-
12:57
-
12:27
- 14 июля 2023
-
23:45
-
20:50
-
20:22
-
20:10
-
19:54
-
19:20
-
18:58
-
18:46
-
18:36
-
18:13
-
18:01
-
17:53
-
17:48
-
17:19
-
16:54
-
16:24
-
16:11
-
15:48
-
15:22
-
14:54
-
14:28
-
14:03
-
13:59
-
13:29
-
13:10
-
12:53
-
12:47
-
12:24
-
11:44