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Marvel потратила на «Секретное вторжение» $ 211 млн — это в два раза больше «Ведьмака» от Netflix

Бюджет «Секретного вторжения» — около $ 211 млн, это в 2 раза больше «Ведьмака» от Netflix
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Издание Forbes опубликовало большой материал, посвящённый сериалу «Секретное вторжение» от Marvel. Как оказалось, Disney потратила на производство шоу примерно $ 211 млн — это на 20% дороже стоимости «Первого мстителя», вышедшего в 2011 году.

Если сравнивать «Секретное вторжение» с текущими сериалами, то шоу от Marvel стоило в два раза дороже первого сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом и на 20% дороже второго. В Forbes отмечают, что на стоимость повлияли в том числе масштабные досъёмки летом 2022 года, которые продлились четыре месяца.

Учитывая низкие рейтинги сериала на Disney+, «Секретное вторжение» может стать последним по-настоящему дорогим сериалом от Marvel. Ранее глава Disney Боб Айгер заявил, что в ближайшие годы компания резко сократит траты и перестанет выпускать свои проекты настолько часто.

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