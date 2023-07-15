18-летнего хакера, связанного с утечкой GTA 6, признали невменяемым

В Великобритании продолжаются судебные разбирательства между компанией Take-Two и двумя подростками, связанными с хакерской группировкой Lapsus$. Именно они якобы ответственны за взлом Rockstar Games и большую утечку GTA 6, произошедшую прошлой осенью.

Как сообщает Reuters, среди обвиняемых два молодых человека: 18-летний Арион Куртаж и 17-летний подросток, имя которого не разглашают. Помимо утечки GTA 6, обоих также обвиняют во взломе NVIDIA, Uber, Revolut и других крупных компаний.

По итогам психиатрического обследования, 18-летний Куртаж признан невменяемым — это значит, что он не сможет предстать перед судом. Он уже признал свою вину, однако суд лишь определит, совершил ли он преступления, но приговор выносить не станет. Судя по всему, вместо него в суде выступит тот самый 17-летний подросток вместе со своими опекунами.

Крупный взлом Rockstar Games и последующая утечка материалов GTA 6 состоялась в сентябре 2022 года. В сети тогда оказалось множество скриншотов и видеозаписей из ранней версии проекта, которые издатель игры Take-Two в спешке принялся удалять.