«Темп был безумный»: Киллиан Мёрфи — о съёмках «Оппенгеймера» за 57 дней
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Актёр Киллиан Мёрфи в интервью подкасту WTF рассказал о сложной работе во время съёмок «Оппенгеймера». По словам Мёрфи, темп был безумным и это вставляло палки в колёса, но в итоге со всем успешно справились.
Как отметил актёр, ленту сняли всего за 57 дней. Притом Мёрфи снимался почти в каждой сцене ленты, поскольку у него была главная роль.
Мы сняли фильм невероятно быстро. Мы сняли его за 57 дней. Темп съёмки был безумным.
Для сравнения: триллер Нолана «Дюнкерк» снимался 68 дней, а его масштабный шпионский фильм «Довод» — 96 дней. На съёмки «Оппенгеймера» потратили намного меньше времени.
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля, но в России официальных показов фильма ждать не стоит. Вероятно, до страны картина доберётся обходными путями.
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