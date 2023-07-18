Фильм «Флэш» с Эзрой Миллером вышел в онлайне

18 июля фильм «Флэш» с Эзрой Миллером официально вышел в онлайне. Картину можно посмотреть в том числе в сервисе Amazon Prime. Ранее лента утекла на торренты после непредвиденного релиза в Великобритании.

По итогам месячного проката «Флэш» заработал всего $ 263 млн при бюджете в $ 340 млн, став одним из самых крупных провалов Warner Bros. за многие годы. Боссы киностудии возлагали большие надежды на кинокомикс с Эзрой Миллером, однако он не оправдал ожиданий и очень быстро получил дату онлайн-релиза.

Пока неясно, останется ли актёр в роли Флэша или Джеймс Ганн заменит его, полностью перезапустив сюжетную ветку персонажа. Новый глава киновселенной DC и боссы Warner Bros. пока не раскрыли будущее Эзры Миллера в кинокомиксах компании.