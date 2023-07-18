Сценарист «Таксиста» Пол Шредер: «Оппенгеймер» — самый важный фильм XXI века

Известный голливудский сценарист Пол Шредер, автор сценария «Таксиста» и «Бешеного быка» Мартина Скорсезе, поделился своими впечатлениями от просмотра «Оппенгеймера». 76-летний кинодеятель заявил, что новая картина Кристофера Нолана — самый важный фильм XXI века.

«Оппенгеймер». Самый лучший, самый важный фильм этого века. Если вы посмотрите всего один фильм в кинотеатрах в этом году, это обязан быть «Оппенгеймер». Я не поклонник Нолана, но этот фильм срывает все двери с петель.

«Оппенгеймер» расскажет историю Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Судя по всему, история настолько впечатлила Шредера, что он не смог сдержать эмоций и тут же поделился ими в социальных сетях.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.