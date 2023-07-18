Появилось видео с Генри Кавиллом, тренирующим сцену сражения для сериала «Ведьмак»
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Постановщик трюков в сериале «Ведьмак» от Netflix Вольфганг Штегеманн поделился с журналистами видео, на котором исполнитель главной роли Генри Кавилл тренирует боевую сцену.
Сражение с несколькими соперниками может напоминать «Резню в Блавикене» из первого сезона, которую считают лучшей боевой сценой в сериале.
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Мы не хотели повторять бой в Блавикене, он должен был быть в другом стиле, в другой динамике, в другом тоне. Чтобы приступить к постановке хореографии, ушло, наверное, добрых три недели. Генри все время был с нами, ставил сцену и управлял ей вместе с командой каскадеров.
Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Entertainment Weekly.
Штегеманн также рассказал, что Кавилл отрепетировал сцену от начала до конца более 90 раз, отточив своё искусство.
Генри очень опытный в этом плане. Когда он идет в этом направлении и видит парня, который к нему приближается, он уже начинает думать: «Что нужно сделать, когда он подойдёт с этой стороны?». Так мы начинаем строить хореографию.
Третий сезон «Ведьмака» от Netflix станет последним, главную роль в котором сыграет Генри Кавилл. Последние эпизоды выйдут 27 июля.
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