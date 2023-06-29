Генри Кавилл помог создать лучшую боевую сцену в сериале «Ведьмак»

Координатор трюков в первом сезоне сериала «Ведьмак» Вольфганг Штегеманн признался, что Генри Кавилл сыграл важнейшую роль в постановке самой яркой экшен-сцены первого сезона. Сам Вольфганг заявил, что он решил вернуться в шоу потому, что он очень любит и эту фэнтезийную вселенную, и экранизацию Netflix.
Штегеманн в первом сезоне поставил и знаменитую «Резню в Блавикене», где Геральт, изысканно орудуя мечом, вырезал целую банду Ренфри и её саму. В результате герой получил прозвище Мясник из Блавикена. И Кавилл в её постановке, по словам координатора, сыграл важную роль.
Он разработал этот бой вместе со мной. Генри был моим вторым координатором боёв и отвечал за ракурсы камеры. У нас была другая версия боя, сокращённая. У Генри не было каскадерского дублёра, и, как только мы сделали дубль, мы подумали: «Ну, у нас получилось нечто крутое».
Битва Геральта с бандой Ренфри в сериале «Ведьмак»
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Вольфганг Штегеманн ранее работал с Кавиллом — над яркими драками в шпионском боевике «Миссия невыполнима: Последствия». Координатор заявил, что Генри помогал ставить трюки и в третьем сезоне.
Он ставил хореографию со мной и командой. Поэтому он выполнял свои трюки интуитивно. Ему не нужно было думать о том, что он делает, потому что это его хореография.
Третий сезон сериала «Ведьмак» уже вышел на Netflix. Мы делимся впечатлениями от каждой серии в формате LIVE.
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