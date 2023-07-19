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Глава Disney готов продать компанию из-за убытков, покупателем станет Apple — Bloomberg

Глава Disney готов продать компанию из-за убытков, покупателем станет Apple — Bloomberg
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Издание Bloomberg опубликовало небольшую заметку, посвящённую Disney. Как сообщает авторитетный портал, глава компании Боб Айгер всерьёз раздумывает продать компанию или часть её активов: 20th Century Fox, Pixar, Marvel или Lucasfilm.

Дело в том, что за последние годы компания начала терпеть убытки, а в грядущем третьем квартале 2023 года она может потерять около $ 800 млн. Отмечается, что Айгер винит во всём бывшего руководителя DIsney Боба Чапека, который возглавил корпорацию в 2020 году. Именно в его эру компания начала выпускать сериалы в сервисе Disney+, отправлять фильмы Pixar на стриминг и принимать другие решения, которые в итоге пошли ей во вред.

В конце 2022 года к управлению Disney вновь вернулся Боб Айгер, однако и он, кажется, уже не сможет остановить падение выручки компании. В Bloomberg заявляют, что топ-менеджер уже прикинул потенциального покупателя активов — им может стать Apple. Эту же информацию подтверждают и другие инсайдеры, отмечая, что окончательное решение ещё не принято.

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