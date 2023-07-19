Вышел трейлер второго сезона сериала «Колесо времени» по циклу Роберта Джордана

Amazon выпустила первый трейлер второго сезона сериала «Колесо времени». В продолжении будет восемь эпизодов, а стартует шоу уже 1 сентября.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
Сюжет «Колеса времени» рассказывает о простых юношах Ранде, Перрине и Мэте, на которых начинают охотиться Тёмный и его приспешники. Второй сезон расскажет о новых приключениях героев, находящихся в разных уголках фэнтезийного мира. Сериал основан на одноимённом цикле американского писателя Роберта Джордана.
Главные роли в проекте исполняют Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джоша Страдовски («Просто друзья»), Маркус Ратерфорд («Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы») и Зои Робинс («Хроники Шаннары»). Шоураннером выступает Рэйф Джадкинс, который возглавит производство сериала по God of War.
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