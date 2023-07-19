Стали известны детали сложных съёмок фильма «Аквамен 2» c Джейсоном Момоа

Издание The Hollywood Reporter выпустило большую колонку, посвящённую релизу «Аквамена 2». Журналисты рассказали о судьбе многострадального фильма с Джейсоном Момоа во всех подробностях — мы выбрали главное из материала.
Изначально картина должна была выйти в декабре 2022 года, однако она совсем не понравилась зрителям на тестовых показах. В результате Warner Bros. организовала масштабные пересъёмки ленты, в которых принял участие Бен Аффлек — он должен был заменить Бэтмена в исполнении Майкла Китона.
Однако в июне у фильма прошли уже третьи пересъёмки, которые стартовали по просьбе нового главы киновселенной Джеймса Ганна. Он вместе с коллегой Питером Сафраном не хочет давать ложные надежды фанатам на то, что в будущих лентах DC появятся Бэтмены в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона. Поэтому в грядущем фильме вообще не будет Брюса Уэйна.
Судя по всему, Ганн и Сафран делают ставку на самостоятельность сиквела, каким был и оригинальный фильм 2018 года. Это всё ещё самая кассовая лента в истории DC: она принесла компании $ 1,14 млрд.
Сейчас релиз фильма «Аквамен и потерянное царство» намечен на 20 декабря 2023 года. По информации инсайдеров, новые тестовые показы проходят успешно, поэтому пересъёмок картины больше не предвидится.
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