Начались съёмки третьего фильма про приключения медвежонка Паддингтона

Появившаяся ранее информация подтвердилась — съёмочный процесс третьей части франшизы о приключениях медвежонка Паддингтона действительно стартовал. Пока неизвестно, сколько займёт производство.
По сюжету новой ленты Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Паддингтон и семья Браунов успеют побывать как и в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.
Среди задействованных актёров значатся Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Оливия Колман и другие. Также среди каста есть Антонио Бандерас и Рэйчел Зеглер.
Оригинальный фильм «Приключения Паддингтона» вышел в 2014-м, сиквел — спустя три года. Когда выйдет триквел, неизвестно, но премьера наверняка состоится не раньше 2024 года.
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