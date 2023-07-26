Начались съёмки третьего фильма про приключения медвежонка Паддингтона

Появившаяся ранее информация подтвердилась — съёмочный процесс третьей части франшизы о приключениях медвежонка Паддингтона действительно стартовал. Пока неизвестно, сколько займёт производство.

По сюжету новой ленты Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Паддингтон и семья Браунов успеют побывать как и в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Среди задействованных актёров значатся Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Оливия Колман и другие. Также среди каста есть Антонио Бандерас и Рэйчел Зеглер.

Оригинальный фильм «Приключения Паддингтона» вышел в 2014-м, сиквел — спустя три года. Когда выйдет триквел, неизвестно, но премьера наверняка состоится не раньше 2024 года.