В Fortnite добавили скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера

Компания Epic Games добавила в бесплатную королевскую битву Fortnite скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера. Событие приурочено к празднованию дня рождения актёра — сегодня, 30 июля, ему исполнилось 76 лет.

Также разработчики игры опубликовали короткий трейлер с демонстрацией нового облика в действии.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Скин входит в бандл за 2300 В-баксов под названием «Война будущего». Помимо этого, он включает в себя кирку «Мимикрирующие клинки из полистали», эмоцию «Наездник на грузовике» и глайдер «Охотник».

Фото: Shiina

Это не первая коллаборация Fortnite с франшизой «Терминатор». Двумя годами ранее в королевскую битву добавили скины T-800 и Сары Коннор.