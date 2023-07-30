В Fortnite добавили скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера
Поделиться
Компания Epic Games добавила в бесплатную королевскую битву Fortnite скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера. Событие приурочено к празднованию дня рождения актёра — сегодня, 30 июля, ему исполнилось 76 лет.
Также разработчики игры опубликовали короткий трейлер с демонстрацией нового облика в действии.
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.
Скин входит в бандл за 2300 В-баксов под названием «Война будущего». Помимо этого, он включает в себя кирку «Мимикрирующие клинки из полистали», эмоцию «Наездник на грузовике» и глайдер «Охотник».
Фото: Shiina
Это не первая коллаборация Fortnite с франшизой «Терминатор». Двумя годами ранее в королевскую битву добавили скины T-800 и Сары Коннор.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2023
-
16:20
-
15:16
-
14:35
-
14:15
-
13:51
-
13:30
-
13:18
-
12:52
- 29 июля 2023
-
21:30
-
21:14
-
20:20
-
19:17
-
18:43
-
18:07
-
17:46
-
16:57
-
16:26
-
15:54
-
15:15
-
14:49
-
14:10
-
13:39
-
13:07
-
10:33
- 28 июля 2023
-
20:49
-
20:24
-
20:12
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:49
-
19:14
-
18:33
-
17:49
-
17:29
Партнерский контент