В S.T.A.L.K.E.R. 2 дадут поиграть на gamescom 2023 — Insider Gaming

Microsoft готовится к очень большому присутствию на gamescom 2023 — об этом сообщает Insider Gaming. У компании будет самый большой стенд мероприятия, на котором дадут сыграть в несколько чрезвычайно ожидаемых игр — среди них будут S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Forza Motorsport и Towerborne.
Создатели «Сталкера» из GSC Game World не очень активно делятся подробностями сиквела, но вроде как планируют выпустить его до конца 2023 года — видимо, как раз с gamescom 2023 (23–27 августа) и начнётся маркетинговая компания шутера. Впрочем, это не означает, что релиз не отодвинут на пару месяцев до 2024-го.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl создаётся для ПК и Xbox Series, со дня выхода проект будет доступен в Xbox Game Pass. По утечкам, на PS5 игра может выйти уже через три месяца после релиза на Xbox.
- 31 июля 2023
-
18:19
-
17:56
-
17:37
-
17:37
-
16:42
-
16:27
-
16:18
-
16:05
-
15:15
-
14:59
-
14:53
-
14:19
-
13:37
-
12:39
-
12:17
-
12:06
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:12
-
10:42
-
10:16
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
02:27
-
02:07
-
01:46
-
01:25
- 30 июля 2023
-
22:53
-
18:57
-
18:34
-
17:53
-
17:20
-
17:14