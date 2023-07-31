В S.T.A.L.K.E.R. 2 дадут поиграть на gamescom 2023 — Insider Gaming

Microsoft готовится к очень большому присутствию на gamescom 2023 — об этом сообщает Insider Gaming. У компании будет самый большой стенд мероприятия, на котором дадут сыграть в несколько чрезвычайно ожидаемых игр — среди них будут S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Forza Motorsport и Towerborne.

Создатели «Сталкера» из GSC Game World не очень активно делятся подробностями сиквела, но вроде как планируют выпустить его до конца 2023 года — видимо, как раз с gamescom 2023 (23–27 августа) и начнётся маркетинговая компания шутера. Впрочем, это не означает, что релиз не отодвинут на пару месяцев до 2024-го.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl создаётся для ПК и Xbox Series, со дня выхода проект будет доступен в Xbox Game Pass. По утечкам, на PS5 игра может выйти уже через три месяца после релиза на Xbox.