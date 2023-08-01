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Эмма Коррин заявила, что рада играть отрицательного персонажа в «Дэдпуле 3»

Английская актриса Эмма Коррин рассказала о своей роли в новой части супергеройского фильма «Дэдпул» — в третьей части она сыграет роль некой злодейки.

По словам девушки, ей нравится эта роль, поскольку она давно хотел попробовать что-то подобное.

Я очень рада сыграть злодея, потому что я не делала такого раньше, и это не давало мне покоя.

Актриса также призналась, что не сразу поняла вселенную Marvel, но в конечном итоге рада поучаствовать в таком проекте.

Признаюсь, я не фанат Marvel. Я смотрела «Человека-паука», «Черную пантеру» и думала: это такой запутанный мир, тут так много всего… этот человек связан с тем человеком, который делает это, а вот тот вернулся, а этот мёртв… это потрясающе. Тем не менее, погрузиться в это было приятно, и я действительно понимаю, почему это так много значит для многих людей.

Ранее съёмки «Дэдпула 3» были остановлены из-за забастовки актёров. Изначально предполагалось, что фильм выйдет 3 мая 2024 года.