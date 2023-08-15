Мультфильм «Элементарно» и фильм «Без обид» с Дженнифер Лоуренс вышли в онлайне

15 августа до онлайн-площадок добрались сразу две картины: мультфильм Pixar «Элементарно» и комедия «Без обид» с Дженнифер Лоуренс. Обе ленты можно посмотреть в зарубежных цифровых сервисах, включая Amazon.

Мультфильм «Элементарно» рассказывает о дружбе между пламенной девушкой Эмбер и водяным Уэйдом, которые живут в Городе стихий. Их взаимоотношения бросят вызов её представлениям о мире вокруг.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Disney.

События фильма «Без обид» разворачиваются в курортном месте недалеко от Нью-Йорка. Главная героиня Мэдди соглашается на предложение богатой семейной пары помочь их сыну лишиться девственности перед его поступлением в колледж.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.