Авторы Alan Wake 2 перенесли игру на 27 октября

Разработчики мистического триллера Alan Wake 2 из Remedy Entertainment перенесли игру на 10 дней — теперь релиз состоится 27 октября. До этого выход тайтла ожидался 17 октября.

По словам представителей Remedy Entertainment, перенос связан с тем, что месяц слишком перегружен разными релизами. К примеру, Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября, а «Человек-паук 2» — 20-го числа.

Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новых приключениях писателя Алана Уэйка. Также геймеры смогут сыграть за агента ФБР Сагу Андерсон. Новая героиня отправится исследовать вымышленный город Брайт-Фоллс, который располагается на северо-западе от Тихого океана.

Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК (в Epic Games Store), PS5 и Xbox Series с субтитрами на русском языке.