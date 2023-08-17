Авторы Alan Wake 2 перенесли игру на 27 октября

Разработчики мистического триллера Alan Wake 2 из Remedy Entertainment перенесли игру на 10 дней — теперь релиз состоится 27 октября. До этого выход тайтла ожидался 17 октября.
По словам представителей Remedy Entertainment, перенос связан с тем, что месяц слишком перегружен разными релизами. К примеру, Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября, а «Человек-паук 2» — 20-го числа.
Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новых приключениях писателя Алана Уэйка. Также геймеры смогут сыграть за агента ФБР Сагу Андерсон. Новая героиня отправится исследовать вымышленный город Брайт-Фоллс, который располагается на северо-западе от Тихого океана.
Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК (в Epic Games Store), PS5 и Xbox Series с субтитрами на русском языке.
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