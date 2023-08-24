Игроки белорусской Nemiga Gaming разругались во время квалификации The International 2023
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Состав Nemiga Gaming по Dota 2, вероятно, поссорился во время выступления в отборочном турнире к чемпионату мира The International 2023.
Об этом рассказал комментатор и инсайдер Владимир Maelstorm Кузьминов.
Как я понимаю, в Nemiga все поругались и в целом готовы к дизбанду, который может случиться уже после матча со StoRm.
Некоторые заметили, что саппорт команды Владимир RodjER Никогосян играет матчи из другого помещения — по некоторым данным, он уехал из буткемпа и сейчас находится дома.
Фото: PGL
При этом менеджер команды опроверг информацию о ссорах в коллективе.
Nemiga Gaming считалась одним из фаворитов отборочного турнира, но внезапно уступила NAVI в первом же матче, а в эти минуты проигрывает StoRm в матче на вылет.
Ранее определились финалисты верхней сетки квалификации The International 2023 по Dota 2 в Восточной Европе.
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