Выход фильма «Дюна 2» перенесли на 2024 год

Warner Bros. отложила премьеру второй части «Дюны» на 14 марта 2024 года. Ранее фильм должен был выйти уже 3 ноября 2023 года. Перенос случился из-за продолжающейся забастовки сценаристов и актёров, поскольку студия рассчитывает на масштабную рекламу как раз с актёрами.
Вместе с этим пришлось отложить фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» — он ожидался 14 марта, а теперь выйдет на месяц позже, 12 апреля. Это также фильм Warner Bros. и Legendary.
Журналисты также сообщают, что Warner Bros. рассматривает перенос других своих фильмов, среди которых «Аквамен и потерянное царство». Пока его премьера запланирована на 25 декабря. Также из-за забастовки уже перенесли несколько других фильмов, к примеру «Претенденты», «Крейвен-охотник» и продолжение «Охотников за привидениями: Наследники».
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