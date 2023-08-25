Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выход фильма «Дюна 2» перенесли на 2024 год

Выход фильма «Дюна 2» перенесли на 2024 год
Аудио-версия:
Комментарии

Warner Bros. отложила премьеру второй части «Дюны» на 14 марта 2024 года. Ранее фильм должен был выйти уже 3 ноября 2023 года. Перенос случился из-за продолжающейся забастовки сценаристов и актёров, поскольку студия рассчитывает на масштабную рекламу как раз с актёрами.

Вместе с этим пришлось отложить фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» — он ожидался 14 марта, а теперь выйдет на месяц позже, 12 апреля. Это также фильм Warner Bros. и Legendary.

Журналисты также сообщают, что Warner Bros. рассматривает перенос других своих фильмов, среди которых «Аквамен и потерянное царство». Пока его премьера запланирована на 25 декабря. Также из-за забастовки уже перенесли несколько других фильмов, к примеру «Претенденты», «Крейвен-охотник» и продолжение «Охотников за привидениями: Наследники».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android